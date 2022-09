iPhone, simbolo sul retro tasto segreto: come funziona (Di venerdì 16 settembre 2022) I prodotti Apple sono sicuramenti un concentrato di stile e tecnologia ma quanti di quelli che possiedono un iPhone conoscono il piccolo grande segreto che si trova sul retro del loro device? Una caratteristica dei migliori device è che nulla è lasciato al caso quando vengono progettati e prodotti e quasi nulla ha una funzione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 settembre 2022) I prodotti Apple sono sicuramenti un concentrato di stile e tecnologia ma quanti di quelli che possiedono unconoscono il piccolo grandeche si trova suldel loro device? Una caratteristica dei migliori device è che nulla è lasciato al caso quando vengono progettati e prodotti e quasi nulla ha una funzione L'articolo proviene da Consumatore.com.

rkive_one : Quando é que iPhone virou o símbolo do capitalismo? Ahaushsjsjsjdj - SadBannana : @perseguitatoak Con iOS 16 hanno aggiunto la percentuale della batteria direttamente sul simbolo della batteria, ma… - dannydboh : @EspsoMattai iphone prince con il simbolo al posto della mela - HRTBREAKGJRL : ma perché su iphone 11 non abbiamo la percentuale della batteria sul simbolo per ios 16 ma che vi abbiamo fatto - __Gabriele23__ : @SereScandellari Ci avevano già pensato. Non è andata benissimo. Però inizierei a toglierti l'Iphone. Simbolo del Kapitalismo! -