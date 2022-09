Ezio Mauro. "Meloni, la tua democrazia è quella di Orbán?" (Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex direttore di Stampa e Repubblica parla a Huffpost a pochi giorni dal voto: “Ci sono due concEzioni della democrazia, quella classica e liberale e la democratura di Mosca e Budapest che nega lo stato di diritto. Con quale sta lei? La suggestione dei pieni poteri, come si vede in Svezia, è ancora forte. Il disprezzo per la democrazia, con la guerra, si è manifestato anche a sinistra” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex direttore di Stampa e Repubblica parla a Huffpost a pochi giorni dal voto: “Ci sono due concni dellaclassica e liberale e la democratura di Mosca e Budapest che nega lo stato di diritto. Con quale sta lei? La suggestione dei pieni poteri, come si vede in Svezia, è ancora forte. Il disprezzo per la, con la guerra, si è manifestato anche a sinistra”

