Esonda il fiume Misa a Senigallia | muore un uomo C' erano troppi alberi

(Di venerdì 16 settembre 2022) Varie zone della città sono ancora allagate e molte strade non sono transitabili oppure chiuse al traffico per motivi di sicurezza

La7tv : Alluvione nelle #Marche: esonda il fiume Misa a Senigallia. Situazione drammatica: diversi paesi isolati nell'entro… - infoitinterno : Maltempo nella Marche, a Senigallia esonda il fiume Misa - Marcellovoice : RT @zav_news: ??? #Maltempo nelle Marche, esonda il fiume Misa a #Senigallia: popolazione invitata a restare a casa e andare ai piani alti.… - rivieraoggi : Nubifragio in provincia di Ancona, 7 morti e 3 dispersi. Esonda il fiume Misa - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Le Marche devastate dal maltempo. Esonda il fiume Mise. Sei morti, di cui quattro a Ostra -

Alle ore 21,30 la piena delè arrivata a Pianello di Ostra provocando esondazioni e allegamenti che sono arrivati fino ai piano terra delle abitazioni. Allagamenti anche a Pianello di Ostra ...Situazione difficile a Sassoferrato , nell'entroterra anconetano, dove è esondato une le strade sono state invase pericolosamente dal fango. Case e locali allagati, automobili trascinati dalla ...Varie zone della città sono ancora allagate e molte strade non sono transitabili oppure chiuse al traffico per motivi di sicurezza ...Poco dopo le 5 di venerdì mattina il fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona, ha iniziato a straripare, dopo aver raggiunto il limite massimo nella tarda serata di giovedì. Il Comune di Senig ...