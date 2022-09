Energia: Draghi, 'decreto da 14mld, si aggiungono ai quasi 50 dei mesi scorsi' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - I sostegni del governo ammontano a "14 miliardi di euro per famiglie e imprese, che si aggiungono a quasi 50 nei mesi scorsi. Nel complesso un valore superiore a 60 miliardi di euro pari a 3.5% del Pil. Quindi siamo tra i Paesi che hanno speso di più in Europa". Lo ha detto il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - I sostegni del governo ammontano a "14 miliardi di euro per famiglie e imprese, che si50 nei. Nel complesso un valore superiore a 60 miliardi di euro pari a 3.5% del Pil. Quindi siamo tra i Paesi che hanno speso di più in Europa". Lo ha detto il premier Mario

DantiNicola : #Conte ogni 12 ore ha una posizione diversa da raccontare. Ora attacca di nuovo #Draghi dicendo che ha preferito la… - petergomezblog : Caro energia, Conte: “Ho implorato Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e di discutere le m… - CarloCalenda : La situazione geopolitica è drammatica, saremo presto in recessione, i tassi si stanno alzando e il costo dell’ener… - infoitinterno : Energia: Draghi, essenziale rigassificatore Piombino - infoitinterno : Energia: Draghi, no scostamento bilancio -