Elezioni 2022, Conte: “Non voglio al governo forze politiche che condividono linea Orban” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io sono il primo ad avere detto che nessuno deve distribuire patenti di legittimazione democratica, parliamo di Lega e Fratelli d’Italia che sono già rappresentate in Parlamento e hanno una loro storia, il problema non è di dare patenti, ma se Lega e Fdi, non rinnegano il voto di ieri al Parlamento europeo, allora diventano inidonei a governare in Italia”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Siracusa. “Io non voglio, come cittadino italiano, avere al governo forze politiche che condividono la svolta autocratica e illiberale ungherese di Orban, perché a questo punto non hanno le idee chiare su cosa sia un sistema democratico e un sistema antidemocratico”, dice. “O rinnegano o dicono che è stato un errore oppure non sono in grado di governare una nazione”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io sono il primo ad avere detto che nessuno deve distribuire patenti di legittimazione democratica, parliamo di Lega e Fratelli d’Italia che sono già rappresentate in Parlamento e hanno una loro storia, il problema non è di dare patenti, ma se Lega e Fdi, non rinnegano il voto di ieri al Parlamento europeo, allora diventano inidonei a governare in Italia”. Lo ha detto Giuseppea Siracusa. “Io non, come cittadino italiano, avere alchela svolta autocratica e illiberale ungherese di, perché a questo punto non hanno le idee chiare su cosa sia un sistema democratico e un sistema antidemocratico”, dice. “O rinnegano o dicono che è stato un errore oppure non sono in grado di governare una nazione”, ...

fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte a Sant’Elia, uno dei quartieri più poveri di Brindisi: applausi e cori per il leader del Movimento… - Mov5Stelle : ?? SII GLI OCCHI DEI CITTADINI, PROTEGGI LA PARTE GIUSTA ?? Fai la tua parte e diventa rappresentante di lista per i… - dukana2 : #Chiesa venduta in #Basilicata. ??#Elezioni, la sceneggiata religiosa di Elisabetta #Casellati ??#CheSchifo - Daviderel4 : RT @GioLario: Vittima? Le foto del pene di chi erano? Le chat che lui era un senatore quindi intoccabile, le oscenità che ha scritto? #sen… -