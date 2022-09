Elezioni 2022, Calenda: “Mi sono fatto le canne, ma è sbagliato” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata”. Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della Sera. “Farsi le canne non è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mi sono fatto le canne, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo”, ha spiegato il leader di Azione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata”. Lo ha detto Carloal sito del Corriere della Sera. “Farsi lenon è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mile, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo”, ha spiegato il leader di Azione. L'articolo proviene da Italia Sera.

