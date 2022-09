David Beckham ha fatto 12 ore di fila per rendere omaggio alla regina Elisabetta (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ex calciatore non ha chiesto nessuna corsia preferenziale e si è messo in coda alle 2 del mattino. Poi a Westminster Hall, davanti al feretro di Sua Maestà, si è commosso Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ex calciatore non ha chiesto nessuna corsia preferenziale e si è messo in coda alle 2 del mattino. Poi a Westminster Hall, davanti al feretro di Sua Maestà, si è commosso

SkyTG24 : Addio alla regina Elisabetta II, anche David Beckham in fila 12 ore per la camera ardente - allesword : RT @VanityFairIt: L'ex calciatore non ha chiesto nessuna corsia preferenziale e si è messo in coda alle 2 del mattino. Poi a Westminster Ha… - VanityFairIt : L'ex calciatore non ha chiesto nessuna corsia preferenziale e si è messo in coda alle 2 del mattino. Poi a Westmins… - gabrioska_ : @TandiRi Comunque io ho appena scoperto da tiktok che anche David Beckham s’è fatto LA CODA - telodogratis : David Beckham fa 12 ore di fila per l’ultimo saluto alla regina Elisabetta -