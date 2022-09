Dani Alves: “Pelé altra categoria rispetto a Messi” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Pelé ha cambiato il calcio, mentre Messi ha cambiato una generazione. Secondo me ‘O Rey’ è il migliore della storia e non dovrebbe rientrare in questo discorso, perché è di un’altra categoria rispetto all’argentino“. Queste le parole di Dani Alves, in un’intervista ripresa da Marca. Il terzino brasiliano ex Barcellona, ora al Tigres in Messico, ha poi parlato di Cristiano Ronaldo, affrontato numerose volte in carriera: “Non ti lascia respirare; non ho mai fatto male contro di lui, ma è stato difficile, è una macchina da gol”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “ha cambiato il calcio, mentreha cambiato una generazione. Secondo me ‘O Rey’ è il migliore della storia e non dovrebbe rientrare in questo discorso, perché è di un’all’argentino“. Queste le parole di, in un’intervista ripresa da Marca. Il terzino brasiliano ex Barcellona, ora al Tigres inco, ha poi parlato di Cristiano Ronaldo, affrontato numerose volte in carriera: “Non ti lascia respirare; non ho mai fatto male contro di lui, ma è stato difficile, è una macchina da gol”. SportFace.

