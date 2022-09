Caos sul voto dall'estero, ora i brogli passano per il web (Di venerdì 16 settembre 2022) Annunci sul web dove il nome del candidato è accostato al partito sbagliato. Inducendo l'elettore all'errore, visto che gli italiani all'estero devono indicare sulla scheda anche il nome del prescelto accanto al simbolo giusto. È l'ultimo sospetto che inquina il voto degli emigranti, in questo caso di quelli che ora vivono in Sudamerica. La denuncia arriva direttamente da Buenos Aires, dal candidato di centrodestra alla Camera, Vito De Palma, secondo cui «certi spiacevoli fatti minacciano d'infangare il buon nome della comunità e, soprattutto, di proiettare ombre minacciose su un diritto che gli italiani residenti all'estero considerano fondamentale». In pratica, navigando sulla Rete, dopo alcune segnalazioni, il candidato di Fratelli d'Italia s'è imbattuto in una serie di notizie (pubblicate a pagamento) che riportano la sua ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Annunci sul web dove il nome del candidato è accostato al partito sbagliato. Inducendo l'elettore all'errore, visto che gli italiani all'devono indicare sulla scheda anche il nome del prescelto accanto al simbolo giusto. È l'ultimo sospetto che inquina ildegli emigranti, in questo caso di quelli che ora vivono in Sudamerica. La denuncia arriva direttamente da Buenos Aires, dal candidato di centrodestra alla Camera, Vito De Palma, secondo cui «certi spiacevoli fatti minacciano d'infangare il buon nome della comunità e, soprattutto, di proiettare ombre minacciose su un diritto che gli italiani residenti all'considerano fondamentale». In pratica, navigando sulla Rete, dopo alcune segnalazioni, il candidato di Fratelli d'Italia s'è imbattuto in una serie di notizie (pubblicate a pagamento) che riportano la sua ...

Agenzia_Ansa : La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cu… - gparagone : Prima creano le condizioni per generare il più totale caos sull'#Energia. Poi si danno #poterispeciali (che abbiam… - HannaNikye : RT @tempoweb: Caos sul #voto dall'#estero, ora i brogli passano per il #web #16settembre #iltempoquotidiano - cavalierebianc5 : RT @tempoweb: Caos sul #voto dall'#estero, ora i brogli passano per il #web #16settembre #iltempoquotidiano - tempoweb : Caos sul #voto dall'#estero, ora i brogli passano per il #web #16settembre #iltempoquotidiano… -