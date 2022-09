Canal+ sempre più padrona di Multichoice (Di venerdì 16 settembre 2022) Canal+ porta avanti la sua ascesa nel capitale della sudafricana Les Echos, di Fabio Benedetti Valentini, pag. 22 Già molto attivo in Africa, il gruppo Canal+ sta scalando il capitale della sudafricana Multichoice, altro leader della pay-tv nel continente. La normativa sudafricana limita attualmente i diritti di voto di un azionista straniero nel settore dei media al 20%, un livello che Canal+ aveva già raggiunto a luglio nel capitale di Multichoice. Il gruppo francese, che ha acquisito una partecipazione del 6,5% in Multichoice nell’ottobre 2020, aveva già raggiunto il 15% un anno fa e da allora ha gradualmente aumentato la sua quota attraverso acquisti sul mercato. Canal+ e Multicholce collaborano da diversi anni a produzioni locali, tra cui la serie “Salmi di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 settembre 2022)porta avanti la sua ascesa nel capitale della sudafricana Les Echos, di Fabio Benedetti Valentini, pag. 22 Già molto attivo in Africa, il grupposta scalando il capitale della sudafricana, altro leader della pay-tv nel continente. La normativa sudafricana limita attualmente i diritti di voto di un azionista straniero nel settore dei media al 20%, un livello cheaveva già raggiunto a luglio nel capitale di. Il gruppo francese, che ha acquisito una partecipazione del 6,5% innell’ottobre 2020, aveva già raggiunto il 15% un anno fa e da allora ha gradualmente aumentato la sua quota attraverso acquisti sul mercato.e Multicholce collaborano da diversi anni a produzioni locali, tra cui la serie “Salmi di ...

