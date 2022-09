Camara: ''Con Mati e Wijnaldum ci giocavo alla Playstation'' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il club giallorosso presenta il centrocampista della Guinea. Pinto: \''Soluzione giusta dopo l'infortunio di Gini ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Il club giallorosso presenta il centrocampista della Guinea. Pinto: \''Soluzione giusta dopo l'infortunio di Gini ...

vittxbug : RT @NPatogiannis: @vittxbug @AndreaF21413707 @SerieA @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Non hai risposto alla mia domanda. I trentenni sono 2, a… - NPatogiannis : @vittxbug @AndreaF21413707 @SerieA @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Non hai risposto alla mia domanda. I trentenni son… - mad_menghi : Mi fa troppo ridere che ho in squadra uno che si chiama con lo stesso nome con cui mi chiama mia nonna , che essend… - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie più importanti di oggi! #ASRoma #Vocegiallorossa - BatidorDeTang : @PaulinaSperanza Kjsjsjsja con el corte de camara parece que le intereso la propuesta y todo, que tipazo -