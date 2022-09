Bonaccini Pd | Si corre per vincere Non per perdere bene

(Di venerdì 16 settembre 2022) "Io cerco di dare una scossa al Pd. E dire che bisognare per. Non per". A dirlo in una lunga intervista su Repubblica è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano, che striglia pure il...

Il presidente dell' Emilia - Romagna Stefanocerca di dare una scossa al Partito Democratico . E ricorda, se mai ce ne fosse il bisogno, che alle elezioni del 25 settembre siper vincere. E non per perdere bene. Nell'intervista ...... insieme a Unione popolare di De Magistris, della sinistra eai ripari rinvangando il governo ... che i governatori di Toscana Giani e Emilia Romagna, entrambi Pd, avevano sottoscritto ... La sveglia di Bonaccini al Pd: «Smettiamola di sentirci i migliori. Corriamo per vincere, non per perdere bene» Briefing del segretario pd ogni giorno alle 9.30. E si polarizza lo scontro con FdI. Ghisleri: “Cresce il voto utile ...Il leader nazionale della lista Noi Moderati ad Arezzo per la campagna elettorale e il sostegno a Lucia Tanti, capolista nel proporzionale per la camera ...