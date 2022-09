Alluvione Marche, si aggrava il bilancio del disastro: 10 morti e 3 dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) Non arrivano buone notizie dalle Marche a seguito dell'Alluvione che ha colpito la regione. La prefettura di Ancona ha comunicato che sono salite a 10 le vittime - tutte identificate -, mentre sono tre le persone disperse e 50 i feriti. Il Centro di coordinamento soccorso continua a essere costantemente convocato presso la Sala operativa unificata permanente della Regione Marche in raccordo con il coordinamento della Protezione civile. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono un bambino di 8 anni che era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Non si trova poi una bimba di 10 anni, insieme a sua madre. Ad Ostra si piangono quattro vittime, uno di questi è Fernando Olivi, 82 anni, con problemi di mobilità. L'acqua ha sorpreso in garage, invece, Diego ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Non arrivano buone notizie dallea seguito dell'che ha colpito la regione. La prefettura di Ancona ha comunicato che sono salite a 10 le vittime - tutte identificate -, mentre sono tre le persone disperse e 50 i feriti. Il Centro di coordinamento soccorso continua a essere costantemente convocato presso la Sala operativa unificata permanente della Regionein raccordo con il coordinamento della Protezione civile. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono un bambino di 8 anni che era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Non si trova poi una bimba di 10 anni, insieme a sua madre. Ad Ostra si piangono quattro vittime, uno di questi è Fernando Olivi, 82 anni, con problemi di mobilità. L'acqua ha sorpreso in garage, invece, Diego ...

