Vlahovic continua a non convincere | i dati impietosi del serbo

La Juve era convinta che con Dusan Vlahovic avrebbe avuto un giocatore di grande livello per poter essere grande anche a livello europeo. Dopo la pesante sconfitta contro il Benfica in Champions League eliminata sempre più problematica la situazione per la Juventus, con la qualificazione che sembra davvero ormai impossibile e con Dusan Vlahovic che è stato messo nella lista dei colpevoli. LaPresseSicuramente bisogna dare tempo a un giocatore classe 2000 e che alla Juventus da nemmeno un anno, essendo arrivato verso la fine del gennaio del 2022, ma la situazione attorno a Dusan Vlahovic si sta facendo sempre più complicata. Il cannoniere serbo infatti sembra davvero avere le polveri bagnate in Champions League, con il suo rendimento che sta diventando davvero sempre più preoccupante e deludente, vedendo anche la ...

GalwayGrll : Comunque se continua ad essere una situazione del genere quotato che Vlahovic non a gennaio ma ad agosto se ne va - GiampieroFranc3 : @Marco_Roger10 Dubito che allegri resti così come vlahovic comunque non resterà a lungo a prescindere. Secondo me a… - E_il_bianconero : Non abbiamo uno straccio di gioco non sappiamo cosa fare con la palla non abbiamo personalità continua a far giocar… - rinobortone76 : @paolorossi1965 Purtroppo, se si continua così, sarà rapidamente dilapidato il patrimonio tecnico dei giocatori più… - MaxRaySpring : @ColpogobboYtube Assolutamente d'accordo, ma c'è di più. Non solo, non è in grado di aiutare la squadra, ma continu… -

Arrivabene Dovrebbe esonerare se stesso! Davanti abbiamo Milik, che è l'unico acquisto azzeccato e Vlahovic che a me è sembrato imbarazzante!... Durava un tempo con Sarri, durava un tempo con Pirlo e continua a fare lo stesso! Perchè Se è ... Allegria No allergia! ... peggiorino sempre più rapidamente Vlahovic fa tenerezza, sempre spalle alla porta, non è neanche ... la quantità di errori da dilettante allo sbaraglio che continua a commettere, dopo aver ... Tutto Juve Gazzetta - Vlahovic, altra serata complicata in Champions Decisamente poco servito dai compagni di squadra, Dusan Vlahovic continua ad avere difficoltà a rendersi pericoloso in Champions League: anche ieri contro il Benfica, come riportato da ... L’errore di Miretti e l’assenza di Vlahovic: ora la Champions per la Juve si fa durissima Era più difficile del previsto, perché il Plzen per le italiane lì è stato sempre difficile. È stato un ottimo difensore, De Vrij sta perdendo colpi e credo che sia più giocatore di Ranocchia, al post ... Davanti abbiamo Milik, che è l'unico acquisto azzeccato eche a me è sembrato imbarazzante!... Durava un tempo con Sarri, durava un tempo con Pirlo ea fare lo stesso! Perchè Se è ...... peggiorino sempre più rapidamentefa tenerezza, sempre spalle alla porta, non è neanche ... la quantità di errori da dilettante allo sbaraglio chea commettere, dopo aver ... Gazzetta - Vlahovic, altra serata complicata in Champions Decisamente poco servito dai compagni di squadra, Dusan Vlahovic continua ad avere difficoltà a rendersi pericoloso in Champions League: anche ieri contro il Benfica, come riportato da ...Era più difficile del previsto, perché il Plzen per le italiane lì è stato sempre difficile. È stato un ottimo difensore, De Vrij sta perdendo colpi e credo che sia più giocatore di Ranocchia, al post ...