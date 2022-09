Verona, Hrustic: «Qui mi sento al centro del progetto» (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Hrustic nella conferenza stampa di presentazione all’Hellas Verona: «Ho avuto un’ottima sensazione» Ajdin Hrustic ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione all’Hellas Verona. Di seguito le sue parole. CONTATTI CON L’HELLAS Verona – «Il Verona mi ha contattato per la prima volta a gennaio, poi c’è stato un ritorno di fiamma in estate: ho avuto un’ottima sensazione, e questa è la ragione per cui ho accettato la proposta». BARAK – «Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Siamo entrambi mancini e so quanto abbia fatto bene nel Verona negli ultimi anni, ma sono sicuro che porterò altre caratteristiche». VITTORIA EUROPA LEAGUE – «Il successo con l’Eintracht appartiene al passato: quello che conta per me è giocare e sentirmi al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole dinella conferenza stampa di presentazione all’Hellas: «Ho avuto un’ottima sensazione» Ajdinha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione all’Hellas. Di seguito le sue parole. CONTATTI CON L’HELLAS– «Ilmi ha contattato per la prima volta a gennaio, poi c’è stato un ritorno di fiamma in estate: ho avuto un’ottima sensazione, e questa è la ragione per cui ho accettato la proposta». BARAK – «Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Siamo entrambi mancini e so quanto abbia fatto bene nelnegli ultimi anni, ma sono sicuro che porterò altre caratteristiche». VITTORIA EUROPA LEAGUE – «Il successo con l’Eintracht appartiene al passato: quello che conta per me è giocare e sentirmi al ...

