Ultime Notizie – X Factor 2022 | oggi si riparte | conduttrice | giudici | audizioni e dove vederlo

X Factor 2022, al via oggi giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al tavolo dei giudici si risiede – a 4 anni dall'ultima volta – Fedez, mentre debuttano Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Alla conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco, torna lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa. Torna il pubblico in presenza: 12mila gli spettatori complessivi che, all'interno dell'Allianz Cloud di Milano, saranno a tutti gli effetti "quinto giudice" della competizione, perché con i loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

