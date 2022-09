Roma - Helsinki 3 - 0 diretta: Dybala entra e segna. Zaniolo incontenibile (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma dimentica la sconfitta contro il Ludogorets e ritrova la vittoria in Europa League. Ottima prova della squadra di josé Mourinho che ha battuto l'Helsinki 3 - 0 grazie alle reti di Dybala, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladimentica la sconfitta contro il Ludogorets e ritrova la vittoria in Europa League. Ottima prova della squadra di josé Mourinho che ha battuto l'3 - 0 grazie alle reti di, ...

JFCmarco : Preferire Tudor a Conte è come avere la possibilità di fare il titolare alla Juve e poi finire alla Roma a giocare… - sportli26181512 : Roma, lesione del menisco per Karsdorp: sarà operato: L'olandese si è infortunato durante la gara di Europa League… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; Karsdorp si opera al menisco, stop oltre un mese Lesione sofferta in match con Helsinki, nuovo intervento - ReteSport : ?? Si ferma #Karsdorp: rottura del menisco interno L'infortunio è avvenuto all'Olimpico contro l'Helsinki. Stop di… - MikiPanda6 : RT @Moussolinho: Lo ho dovuto tagliare per evitare problemi di copyright ma a grande richiesta: Roma Helsinki Ciccio Graziani edition https… -