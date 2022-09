Roger Federer, il campione più amato: successi e sconfitte di una leggenda (Di giovedì 15 settembre 2022) Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis. All’età di 41 anni, il tennista svizzero appenderà la racchetta al chiodo in occasione della Laver Cup, in programma alla O2 Arena di Londra a fine settembre. La notizia era nell’aria: in fondo Roger non disputa un match ufficiale da Wimbledon 2021 e non ha neppure un punto nel ranking Atp; eppure non si è mai pronti ad un annuncio del genere, perché finora un piccolo barlume di speranza continuava ancora ad esistere. Adesso invece è davvero finita. Non avremo più la possibilità di ammirare Federer in azione, se non per un’ultima volta alla Laver Cup. Con il ritiro di Federer il tennis perde un giocatore che ha segnato un’era, un campione che ha riscritto la storia di questo sport ed una splendida persona che per anni ha emozionato ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022)ha annunciato il ritiro dal tennis. All’età di 41 anni, il tennista svizzero appenderà la racchetta al chiodo in occasione della Laver Cup, in programma alla O2 Arena di Londra a fine settembre. La notizia era nell’aria: in fondonon disputa un match ufficiale da Wimbledon 2021 e non ha neppure un punto nel ranking Atp; eppure non si è mai pronti ad un annuncio del genere, perché finora un piccolo barlume di speranza continuava ancora ad esistere. Adesso invece è davvero finita. Non avremo più la possibilità di ammirarein azione, se non per un’ultima volta alla Laver Cup. Con il ritiro diil tennis perde un giocatore che ha segnato un’era, unche ha riscritto la storia di questo sport ed una splendida persona che per anni ha emozionato ...

