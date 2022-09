Midtjylland - Lazio, le pagelle: si salva solo Milinkovic, 6. Gila, disastro da 4 (Di giovedì 15 settembre 2022) Risponde presente sul tiro di Pedro nel primo tempo: intervento importante, visto che si era sul 2 - 0. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Risponde presente sul tiro di Pedro nel primo tempo: intervento importante, visto che si era sul 2 - 0. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

OfficialSSLazio : La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. - sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - IgnaciooPerezG_ : RT @OfficialSSLazio: La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danim… - Bruno_Porks : RT @OfficialSSLazio: La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danim… - ilMenestrelloh : RT @OfficialSSLazio: La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danim… -