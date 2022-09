Insigne | “Se dovessi andar via sarà per tornare a Napoli”

sportli26181512 : Napoli, il retroscena di Insigne: 'Se dovessi andar via...': Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si è raccontato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - Insigne: 'Mi manca giocare con il Napoli, ci tornerò se dovessi lasciare il Canada, contro il Genoa ho sentit… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - Insigne: 'Mi manca giocare con il Napoli, ci tornerò se dovessi lasciare il Canada, contro il Genoa ho sentit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORONTO - Insigne: 'Mi manca giocare con il Napoli, ci tornerò se dovessi lasciare il Canada, contro il Genoa ho sentit… - apetrazzuolo : TORONTO - Insigne: 'Mi manca giocare con il Napoli, ci tornerò se dovessi lasciare il Canada, contro il Genoa ho se… -

Commenta per primo Lorenzo, capitano del Napoli , si è raccontato in un'intervista ai microfoni di Dazn : 'Rinnovo Non spettava solo a me. Napoli è casa mia, se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli . Non ...paragonarlo a un animale sarebbe un serpente: non si scontra faccia a faccia, se ne sta lì, ... Se parli negli Usa di atleti italiani, nel mazzo con i Gallinari, i Chiellini e gli...Lorenzo Insigne dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni ha deciso di partire oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli ...Dopo le assenze di Lorenzo Insigne negli ultimi allenamenti del Toronto per presunti problemi familiari, l'attaccante ha parlato ai microfoni di Dazn per raccontare le sue sensazioni a 8 mesi ...