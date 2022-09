Gazzetta: che confusione nella Juve, Allegri sembra avere una macchina che non risponde ai comandi (Di giovedì 15 settembre 2022) Ciò che preoccupa, nella Juventus, è la confusione evidente. Come se Allegri non riuscisse a guidare la macchina che ha tra le mani. sembra non intravedersi neppure all’orizzonte il modo per raddrizzare la situazione. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Andrea Masala. “Desolante il verdetto, ancor più inaccettabile la prestazione. Il progetto di Allegri non parte e non fa nemmeno intravedere quali possano essere le strade per raddrizzarlo. Ci sono stati infortuni importanti, ma non bastano come attenuante di fronte a certi rovesci. C’è un diffuso senso di confusione, si vedono errori sia individuali sia di atteggiamento collettivo, incomprensibili in un organico da tutti definito a livello top. Si ha l’impressione che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Ciò che preoccupa,ntus, è laevidente. Come senon riuscisse a guidare lache ha tra le mani.non intravedersi neppure all’orizzonte il modo per raddrizzare la situazione. Lo scrive, sulladello Sport, Andrea Masala. “Desolante il verdetto, ancor più inaccettabile la prestazione. Il progetto dinon parte e non fa nemmeno intravedere quali possano essere le strade per raddrizzarlo. Ci sono stati infortuni importanti, ma non bastano come attenuante di fronte a certi rovesci. C’è un diffuso senso di, si vedono errori sia individuali sia di atteggiamento collettivo, incomprensibili in un organico da tutti definito a livello top. Si ha l’impressione che ...

