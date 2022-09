HuffPostItalia : Gazprom scalda il patto tra Putin e Xi con vendite record di gas alla Cina: 'L'Ue non supera l'inverno' -

L'HuffPost

riduce il gas all'Italia: - 20%, da 34 a 27 milioni di metri cubi Si tratta di un calo che ... Stefano Bonaccinii motori: se il Pd non avrà successo alle prossime elezioni potrebbe ...Attraverso la società statale, lo zar ha annunciato lo strozzamento delle forniture con cui una buona parte d'Europa sie produce elettricità. Domani avrebbe dovuto potrebbe riaprire ... Gazprom scalda il patto tra Putin e Xi con vendite record di gas alla Cina: "L'Ue non supera l'inverno" (di C. Paudice) Nel 2022 gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino supereranno i 200 miliardi. Doccia fredda sull'Europa dai produttori americani di shale: "Non ...