Europa League, Midtjylland-Lazio 5-1 (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Midtjylland batte 5-1 la Lazio in un match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League disputato alla Herning Arena. Per i danesi a segno Paulinho al 26?, Kaba al 30?, Evander su rigore al 51?, Isaksen al 67? e Sviatchenko al 72?. Di Miinkovic-Savic al 57? il gol dei biancocelesti. Nell'altro match del gruppo F gli olandesi del Feyenoord superano con un tennistico 6-0 in casa gli austriaci dello Sturm Graz. In classifica Lazio, Midtjylland, Feyenoord e Sturm Graz sono tutte a 3 punti, con una vittoria e una sconfitta. L'articolo proviene da Italia Sera.

