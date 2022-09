Europa League, la Roma si riscatta: 3 - 0 all'HJK Helsinki (Di giovedì 15 settembre 2022) Primi tre punti per i giallorossi nel girone C: in gol Dybala, Pellegrini e Belotti Roma - La Roma fatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJK Helsinki per i primi tre punti della sua ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Primi tre punti per i giallorossi nel girone C: in gol Dybala, Pellegrini e Belotti- Lafatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJKper i primi tre punti della sua ...

