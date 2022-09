Cura delle ferite post-operatorie, al via campagna “Punti di differenza” (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, in Italia, si verificano circa 530.000 infezioni correlate all'assistenza sanitaria, più di 7.500 delle quali con esito fatale, in pazienti ricoverati in ospedale che manifestano i sintomi generalmente 48 ore dopo l'inizio della degenza. Il 14.4% sono infezioni del sito chirurgico di cui, in media, il 50% potrebbe essere prevenibile grazie all'adozione di adeguati sistemi di sorveglianza e di programmi di prevenzione. Per questo nasce “Punti di differenza”, la campagna informativa rivolta ai pazienti – promossa da Ethicon di Johnson&Johnson Medtech Italia con il patrocinio delle società scientifiche ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri, SIC – Società Italiana di Chirurgia, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e di SIOT – Società Italiana di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, in Italia, si verificano circa 530.000 infezioni correlate all'assistenza sanitaria, più di 7.500quali con esito fatale, in pazienti ricoverati in ospedale che manifestano i sintomi generalmente 48 ore dopo l'inizio della degenza. Il 14.4% sono infezioni del sito chirurgico di cui, in media, il 50% potrebbe essere prevenibile grazie all'adozione di adeguati sistemi di sorveglianza e di programmi di prevenzione. Per questo nasce “di”, lainformativa rivolta ai pazienti – promossa da Ethicon di Johnson&Johnson Medtech Italia con il patrociniosocietà scientifiche ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri, SIC – Società Italiana di Chirurgia, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e di SIOT – Società Italiana di ...

