lacittanews : 17enne ferito a colpi di pistola nella zona di Scampia, a Napoli: il giovane sarebbe vittima di un agguato, anche s… - mattinodinapoli : Agguato a Napoli oggi, 17enne ferito con due colpi di pistola alla spalla e all'inguine - PupiaTv : Napoli, 17enne ferito in un agguato a Scampia - corrmezzogiorno : #Napoli Agguato Scampia, ferito una 17enne: i killer volevano ucciderlo - ottopagine : Agguato a Scampia, 17enne ferito a colpi di pistola: c'è l'ombra dei clan #Napoli -

Un ragazzo di 17 anni del quartiere di Scampia è stato ferito la scorsa notte acon due colpi di arma da fuoco. Poco dopo le 23 i carabinieri della compagniaVomero sono intervenuti, allertati dal 112, al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, è stato colpito da due colpi d'arma da fuoco alla spalla ...Un ragazzo di 17 anni del quartiere di Scampia è stato ferito la scorsa notte acon due colpi di arma da fuoco. Poco dopo le 23 i carabinieri della compagniaVomero sono intervenuti, allertati dal 112, al pronto soccorso dell'ospedale Cto. - continua sotto - Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, è stato colpito da due colpi d'arma ...Un ragazzo di 17 anni di Scampia è stato ferito a colpi di pistola: il giovane è vittima di un agguato avvenuto nella notte in Via Pino Puglisi.Il ferimento in via Pino Puglisi, nel rione Don Guanella a Scampia, dove sono stati trovati 4 bossoli calibro 9x17. A Caivano in fila per una dose di droga ...