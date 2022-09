Xi vede la crisi di Putin come un’opportunità. Al summit di Samarcanda va da leader (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sul campo le cose si stanno mettendo molto male per la Russia, ma a livello diplomatico, l’altro ieri, è arrivata la dichiarazione che il Cremlino aspettava da almeno sei mesi. “Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato hanno aumentato la loro presenza vicino ai confini russi, minacciando seriamente la sicurezza nazionale e la vita dei cittadini russi”, ha detto, secondo quanto riportato dal sito della Duma, lo speaker del Congresso nazionale del popolo Li Zhanshu, uno stretto alleato di Xi e terzo leader del Partito comunista cinese. Durante un incontro a Mosca con il suo omologo russo Vyacheslav Volodin, Li ha aggiunto: “Capiamo pienamente la necessità di tutte le misure adottate dalla Russia per proteggere i suoi interessi, e stiamo fornendo la nostra assistenza”. Non è un caso se certe dichiarazioni vengano fuori adesso. La leadership di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sul campo le cose si stanno mettendo molto male per la Russia, ma a livello diplomatico, l’altro ieri, è arrivata la dichiarazione che il Cremlino aspettava da almeno sei mesi. “Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato hanno aumentato la loro presenza vicino ai confini russi, minacciando seriamente la sicurezza nazionale e la vita dei cittadini russi”, ha detto, secondo quanto riportato dal sito della Duma, lo speaker del Congresso nazionale del popolo Li Zhanshu, uno stretto alleato di Xi e terzodel Partito comunista cinese. Durante un incontro a Mosca con il suo omologo russo Vyacheslav Volodin, Li ha aggiunto: “Capiamo pienamente la necessità di tutte le misure adottate dalla Russia per proteggere i suoi interessi, e stiamo fornendo la nostra assistenza”. Non è un caso se certe dichiarazioni vengano fuori adesso. Laship di ...

TuttoSportUSA : aprite gli occhi, documentatevi, capite cosa e' reale e cosa e' creato ad hoc per creare la crisi. Da Giugno 2020 s… - Mel0nella : @cestmoinora Sì ma na crisi epilettica? L'obiettività fa il vero sportivo/a, che detto tra noi non manda a nanna chi non la vede come lei. - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Quindi, oggi...: il primo rigassificatore tedesco, la Germania in crisi del gas e Sanna Marin - ErnestoPascucci : RT @ilgiornale: Quindi, oggi...: il primo rigassificatore tedesco, la Germania in crisi del gas e Sanna Marin - ilgiornale : Quindi, oggi...: il primo rigassificatore tedesco, la Germania in crisi del gas e Sanna Marin -