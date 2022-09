Xi arriva in Kazakistan, dove Pechino è in concorrenza con Mosca (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi nella capitale del Kazakistan, Nur-Sultan, nella prima tappa del suo viaggio che lo porterà domani a Samarcanda, in Uzbekistan, dove prenderà parte al summit annuale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Ma la tappa kazaka ha una sua rilevanza a parte, perché parliamo di un paese in cui di fatto Russia e Cina, altrimenti unite in una partnership in chiave anti-occidentale, si trovano in competizione geopolitica.Si tratta del primo viaggio fuori dal territorio cinese di Xi dall'inizio della pandemia. E l'incontro in presenza con Putin sarà il primo tra i due leader dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina: l'ultima volte si videro il 24 febbraio 2022 in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il presidente cinese Xi Jinping èto oggi nella capitale del, Nur-Sultan, nella prima tappa del suo viaggio che lo porterà domani a Samarcanda, in Uzbekistan,prenderà parte al summit annuale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Ma la tappa kazaka ha una sua rilevanza a parte, perché parliamo di un paese in cui di fatto Russia e Cina, altrimenti unite in una partnership in chiave anti-occidentale, si trovano in competizione geopolitica.Si tratta del primo viaggio fuori dal territorio cinese di Xi dall'inizio della pandemia. E l'incontro in presenza con Putin sarà il primo tra i due leader dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina: l'ultima volte si videro il 24 febbraio 2022 in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di ...

