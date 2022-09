Viktoria Plzen - Inter, gol e highlights della partita (Di mercoledì 14 settembre 2022) Champions League, secondo turno: ecco gol e highlights della vittoria dell' Inter in casa del Viktoria Plzen Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Champions League, secondo turno: ecco gol evittoria dell'in casa del

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - OptaPaolo : 7 - Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Viktoria Plzen con le maglie di Roma e Inter; da quando è in Itali… - DiMarzio : #UCL, @Inter | Le parole di #Marotta prima della gara contro il @fcviktorkaplzen - Gazzettadmilano : Inter batte Viktoria Plzen 2-0 (1-0) in una partita della 2/a giornata del Girone C della Champions League, disputa… - interliveit : ??? #Bergomi si aspetta di più da #Barella 'Gli manca la scintilla, l'#Inter deve rimotivarlo'… -