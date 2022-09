Uomini e Donne non va in onda: perché salta la puntata lunedì 19 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha iniziato a registrare le prime puntate e dalle anticipazioni emergono non pochi drammi. Il pubblico televisivo dovrà pazientare ancora qualche giorno in più per vedere in onda tutte le dinamiche. Il primo appuntamento del dating sentimentale del pomeriggio di Canale 5 cambia giorno di inizio: non inizierà lunedì 19 settembre. Perchè Uomini e Donne non va in onda? La rete trasmetterà i funerali della Regina Elisabetta II che si terranno presso l'Abbazia di Westminster alle 11 ora locale, le 12 in Italia. Dopo la cerimonia funebre, la Sovrana sarà portata in corteo dall'Abbazia di Westminster al Wellington Arch per poi essere sepolta nella Cappella di San Giorgio nel castello ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cresce l'attesa per la nuova stagione di. Maria De Filippi ha iniziato a registrare le prime puntate e dalle anticipazioni emergono non pochi drammi. Il pubblico televisivo dovrà pazientare ancora qualche giorno in più per vedere intutte le dinamiche. Il primo appuntamento del dating sentimentale del pomeriggio di Canale 5 cambia giorno di inizio: non inizierà19. Perchènon va in? La rete trasmetterà i funerali della Regina Elisabetta II che si terranno presso l'Abbazia di Westminster alle 11 ora locale, le 12 in Italia. Dopo la cerimonia funebre, la Sovrana sarà portata in corteo dall'Abbazia di Westminster al Wellington Arch per poi essere sepolta nella Cappella di San Giorgio nel castello ...

