Tutti a difesa della Signora, Bremer tocca Piatek: il rigore in Juve-Salernitana che nessuno vuole vedere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juve-Salernitana viene ricordata per l’assenza delle immagini al Var ed il gol annullato a Milik, ma c’è anche un rigore su Piatek per fallo di Bremer. Nel pasticcio generale Tutti si sono fiondati a difendere madama bianconera. C’è addirittura Massimo Mauro che parla del Var come strumento per addirittura danneggiare la Juventus, roba da aprire un fascicolo per una indagine se fosse vero. Ma per l’errore ai danni della Juve si ci stracciano le vesti, mentre il rigore a favore della Salernitana è andato a finire diritto nel dimenticatoio, come se mai fosse accaduto, eppure i granata avrebbero ricevuto la massima punizione e magari la partita sarebbe andata in modo diverso. Pistocchi: ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022)viene ricordata per l’assenza delle immagini al Var ed il gol annullato a Milik, ma c’è anche unsuper fallo di. Nel pasticcio generalesi sono fiondati a difendere madama bianconera. C’è addirittura Massimo Mauro che parla del Var come strumento per addirittura danneggiare lantus, roba da aprire un fascicolo per una indagine se fosse vero. Ma per l’errore ai dannisi ci stracciano le vesti, mentre ila favoreè andato a finire diritto nel dimenticatoio, come se mai fosse accaduto, eppure i granata avrebbero ricevuto la massima punizione e magari la partita sarebbe andata in modo diverso. Pistocchi: ...

lauraboldrini : Tanti auguri di buon compleanno a #LilianaSegre! Testimone della Shoah, a difesa della Costituzione antifascista e… - c_appendino : Viviamo una rivoluzione tecnologica velocissima e inevitabile: possiamo subirla giocando in difesa o governarla mas… - Mov5Stelle : ?? LIVE #DallaParteGiusta @c_appendino: 'Come tutti i cambiamenti la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo la… - ginocalcinotto : RT @Moonlightshad1: Serviranno per acquistare altre armi, altri carrarmati, altre bombe e altri cannoni. Tutti, meno il M5S, hanno votato a… - LaSabri05506139 : RT @Moonlightshad1: Serviranno per acquistare altre armi, altri carrarmati, altre bombe e altri cannoni. Tutti, meno il M5S, hanno votato a… -