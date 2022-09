Temperature in picchiata | quando arriva l' autunno

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L'estate sta finendo e dal weekend cambierà tutto.inanche di 10 gradi, vento e pioggia che arriveranno progressivamente, raggiungendo prima il nord e il centro per poi raggiungere anche le regioni meridionali della Penisola. Lo spiega Andrea Giuliacci, meteorologo di meteo.it. «Passiamo in pochissimi giorni dalla piena estate all'vero. Da giovedì al Nord e al Centro inizieranno a calare lee ci saranno vari temporali. Al Sud, invece, continuerà a fare caldo, anche oltre i 32 gradi, con un clima molto soleggiato. Dal weekend, però, anche nel Meridione arriveranno temporali e venti freschi che faranno abbassare le. Sulle Alpi di confine non è persino da escludere per sabato una nevicata sotto i 2000 metri. Dalla prossima settimana, questo calo ...

