Successo della destra in Svezia: e la premier Andersson si dimette

La premier socialdemocratica svedese Magdalena Andersson ha annunciato le dimissioni dall'incarico, dopo che il blocco di destra ha rivendicato la vittoria alle elezioni di domenica

