Spaghetti western a Pietrastronina, gli organizzatori: Un successo (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Nel saloon oramai le luci sono spente… La strada verso il West vi ha portato a Pietrastornina”. Gli organizzatori della manifestazione “Spaghetti western”, svoltasi nella località irpina venerdì 9 e sabato 10 settembre, esultano per il successo della manifestazione con una nota nella quale ringraziano “le migliaia di visitatori che ci hanno aiutato ad animare il nostro villaggio rendendo concreta un’intuizione di Fulvio Urciuolo”. “È stato un successo frutto di un insieme di competenze e di responsabilità, di professionalità e di idee, di incontri e di fatica – si legge nella nota – . Per questo ringraziamo chi ha reso possibile il tutto e chi, di tutto ciò, è stata ed è perfetta sintesi: il fuoriclasse Antonio D’Urso. Ma non mancherà l’occasione per ricordare ogni singola mano. Vedere una ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Nel saloon oramai le luci sono spente… La strada verso il West vi ha portato a Pietrastornina”. Glidella manifestazione “”, svoltasi nella località irpina venerdì 9 e sabato 10 settembre, esultano per ildella manifestazione con una nota nella quale ringraziano “le migliaia di visitatori che ci hanno aiutato ad animare il nostro villaggio rendendo concreta un’intuizione di Fulvio Urciuolo”. “È stato unfrutto di un insieme di competenze e di responsabilità, di professionalità e di idee, di incontri e di fatica – si legge nella nota – . Per questo ringraziamo chi ha reso possibile il tutto e chi, di tutto ciò, è stata ed è perfetta sintesi: il fuoriclasse Antonio D’Urso. Ma non mancherà l’occasione per ricordare ogni singola mano. Vedere una ...

