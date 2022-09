Roma, Zaniolo pronto al rientro in campo. E per Mourinho è un insostituibile (Di mercoledì 14 settembre 2022) Zaniolo è pronto a tornare in campo in Roma-Helsinki dopo l’infortunio alla spalla Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla spalla patito lo scorso 22 agosto contro la Cremonese. La panchina con l’Empoli è servita a riassaporare il clima partita, ma domani contro l’Helsinki in Europa League ci sarà il tanto atteso rientro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora tra Zaniolo e Mourinho c’è un grande rapporto di sintonia, come dimostrato anche dall’abbraccio del Castellani, e lo stesso Special One ritiene il gioiello italiano un elemento imprescindibile per la sua squadra. E grazie all’allenatore portoghese, il calciatore ha ora cambiato anche predisposizione e atteggiamenti in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)a tornare inin-Helsinki dopo l’infortunio alla spalla Nicolòa tornare indopo l’infortunio alla spalla patito lo scorso 22 agosto contro la Cremonese. La panchina con l’Empoli è servita a riassaporare il clima partita, ma domani contro l’Helsinki in Europa League ci sarà il tanto atteso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora trac’è un grande rapporto di sintonia, come dimostrato anche dall’abbraccio del Castellani, e lo stesso Special One ritiene il gioiello italiano un elemento imprescindibile per la sua squadra. E grazie all’allenatore portoghese, il calciatore ha ora cambiato anche predisposizione e atteggiamenti in ...

