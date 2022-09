“Quando avviene l’ovulazione dopo la sospensione della pillola?”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Salve, ho 29 anni e ho l’endometriosi. Ho preso laCerazette per 10 anni ininterrottamente. L’ho sospesa l’1 agosto per cercare una gravidanza (previa visita ginecologica). Il 26 agosto ho avuto dolori leggeri alle ovaie e macchie di sangue rosso vivo visibili sull’assorbente: sono mestruazioni oppure questo sanguinamento è dovuto allae basta? Il 27 agosto l’assorbente risulta pulito peròvado al bagnola pipì pulendo sulla carta igienica ci sono macchie rosso vivo. È da considerare una mestruazione oppure devo aspettare il mese prossimo? Siccome vorrei una gravidanza vorrei capireil mio periodo di ovulazione. Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

sonunsognoreale : @fbartolotti @LanfranchiRossi Il potere che gli altri hanno su di noi è quello che noi concediamo loro, avviene qua… - PerutaAntonio : RT @alessandradale0: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle E per i banchi a rotelle quando avviene la restituzione della spesa effettuata? - alessandradale0 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle E per i banchi a rotelle quando avviene la restituzione della spesa effettuata? - ilpiffero : @Abbardente87 @Danielereca @markscap16 @il_pat @LaBombetta76 @fede031098 @radiosilvana Quando è se il mercato sarà… - MimmoCelsi : @thomas_novello9 @CarloAl87550029 @My7th2 @LGramellini quando tra coppe nazionali e impegni di lega nazionale si sf… -

La Legge per Tutti

Una minirivoluzione nel Paese anche perché tutto ciònel quartiere di Bourj Hammoud, tra i ...sono andato via, il mio vicino di tenda nel salutarmi mi ha regalato una pietra azzurra e mi ...Palazzo Chigi,ha saputo dell'emendamento, è andato in bestia, ha provato a fermarlo ma il ...dei crediti di bonus edilizi e super bonus si configuri solo se il concorso nella violazione... Quando si perfeziona una notifica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...