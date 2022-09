Olympiacos, accordo vicino con James Rodriguez: i dettagli (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Olympiacos sta provando a piazzare il colpo di mercato delle ultime 24 ore, accordo vicino con James Rodriguez L’Olympiacos sta provando a piazzare il colpo di mercato delle ultime 24 ore, accordo vicino con James Rodriguez. Secondo quanto riportato da Gazzetta.gr, il colombiano starebbe per accettare la proposta di tornare a giocare in Europa. Il mercato in Grecia termina domani e l’Olympiacos avrebbe trovato l’accordo con l’Al Rayyan per un prestito e il pagamento di una parte dello stipendio dell’ex Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’sta provando a piazzare il colpo di mercato delle ultime 24 ore,conL’sta provando a piazzare il colpo di mercato delle ultime 24 ore,con. Secondo quanto riportato da Gazzetta.gr, il colombiano starebbe per accettare la proposta di tornare a giocare in Europa. Il mercato in Grecia termina domani e l’avrebbe trovato l’con l’Al Rayyan per un prestito e il pagamento di una parte dello stipendio dell’ex Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

info_rossonero : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… - MaStep92__ : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… - OllieGlanvill : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… - yassine01937035 : RT @la_rossonera: ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario cartellin… - la_rossonera : ?? Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario car… -