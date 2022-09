Multati sui mezzi pubblici perché senza mascherina

(Di mercoledì 14 settembre 2022) – 203 persone, su 30mila utenti controllati in tutta Italia, sono state multate dai carabinieri dei Naseranosui. L’ammontare complessivo delle sanzioni è di 81mila euro. Tra i11 autisti e 31 minori che rappresentano il 15% del totale. In tutto i controlli dei Nas, condotti con i carabinieri dell’Arma territoriale hanno riguardato 3.058 veicoli adibiti al trasporto, tra autobus urbani ed extraurbani (65%), metropolitane (12%), collegamenti ferroviari locali e di navigazione (23%). Iin alcuni casi erano totalmente privi di, in altri non indossavano la Ffp2, necessaria per l’accesso e l’uso deidi trasporto. La campagna del Comando Carabinieri per la Tutela della ...

giornali_it : Covid: multati passeggeri senza mascherine sui mezzi pubblici #13settembre #QuotidianiNazionali #Metro - infoitinterno : Sui mezzi pubblici senza mascherine, 203 multati - GiulioMarin2 : RT @laboccadellave4: Cari #nomask #novax #noGP, sono più di 2 anni che frignate, che urlate sui social, che insultate #Speranza e i medici… - laboccadellave4 : Cari #nomask #novax #noGP, sono più di 2 anni che frignate, che urlate sui social, che insultate #Speranza e i medi… - MammadiRocco : RT @liliaragnar: 2 Promozione di relazioni sessuali non tradizionali tra minori, i russi saranno multati fino a 200.000 rubli, le persone g… -

Si è nell'ordine di oltre 200 veicoliper divieto di sosta, forse 300. Il che ha scatenato ... colonnello Donato Zacheo, per avere informazioni e dettagliverbali emessi per sanzionare gli ...Nell'ultimo fine settimana è avvenuto un altro fatto molto curioso, già diventato popolarissimosocial network. Tre giovani sono entrati con l'auto vicino al bagnasciuga in piena notte, non sono ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Google non è riuscita a convincere il Tribunale europeo a ribaltare la sentenza della Commissione UE per il caso antitrust relativo ad Android la multa, però, è stata ridotta del 5%. La Corte generale ...