Manuel Bortuzzo e Angelica, la rivelazione che non ti aspetti: «Per uscire con lei ho chiesto il permesso» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Manuel Bortuzzo continua a essere al centro del gossip. Dopo la sua love story con Lulù Selassié, adesso per lui è arrivato il momento di godersi la storia d'amore con... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022)continua a essere al centro del gossip. Dopo la sua love story con Lulù Selassié, adesso per lui è arrivato il momento di godersi la storia d'amore con...

icarvsplume : RT @FaTinaameta: -è razzista -ma no ha girato il mondo -è omofob* -nono ha tanti amici gay -ha deriso i disabili in più di un video e an… - BITCHYFit : Manuel Bortuzzo difende la fidanzata anche dopo i video in cui ironizza sulle disabilità: “È una ragazza speciale”… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuel Bortuzzo è finalmente sereno e racconta com'è nata la storia d'amore con Angelica Benevieri - fanpage : Manuel Bortuzzo è finalmente sereno e racconta com'è nata la storia d'amore con Angelica Benevieri - DoloresFanti : RT @fatinapersempre: Manuel Bortuzzo: 'vogliamo solo il meglio che verrà.. davvero..' Era il 27 Gennaio 2022 a Verissimo.. Manuel Bortuzzo… -