Lufthansa: Stato tedesco esce da azionariato, giù in Borsa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo Stato tedesco ha venduto l'ultima quota di partecipazione in Lufthansa, nella quale era intervenuto per salvarla dalla crisi provocata dalla pandemia. Nel 2020, il Bund aveva acquiStato il 20% di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Loha venduto l'ultima quota di partecipazione in, nella quale era intervenuto per salvarla dalla crisi provocata dalla pandemia. Nel 2020, il Bund aveva acquiil 20% di ...

Ticinonline : Lo stato tedesco esce da Lufthansa #lufthansa #germania - fisco24_info : Lufthansa: Stato tedesco esce da azionariato, giù in Borsa: Ultima quota venduta a prezzo inferiore a quello di Fra… - HSkelsen : RT @udogumpel: Venduta l‘ultima partecipazione dello Stato tedesco in #Lufthansa. Aveva il 20%. Nell’operazione di salvataggio Berlino ha f… - Bart1705 : RT @udogumpel: Venduta l‘ultima partecipazione dello Stato tedesco in #Lufthansa. Aveva il 20%. Nell’operazione di salvataggio Berlino ha f… - yuna_hikari : RT @udogumpel: Venduta l‘ultima partecipazione dello Stato tedesco in #Lufthansa. Aveva il 20%. Nell’operazione di salvataggio Berlino ha f… -