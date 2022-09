La Gazzetta attacca Sarri: «Il suo bel calcio è scivolato in secondo piano tra dichiarazioni dure e gestacci» (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport si mostra molto critica verso Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio – così si legge sull’edizione odierna del giornale – è stato graziato dopo il dito medio mostrato alla panchina del Verona qualche giorno fa. Né multato, né squalificato. Ma l’allenatore ex Napoli e Juve non sta facendo belle figure. Ha patteggiato una multa di 4 mila euro per le dure dichiarazioni dopo la gara col Napoli. Per il gestaccio verso Marroccu hanno pesato le scuse di fine partita. La figura dell’innovatore scandita da una lunga gavetta prima di salire in A con l’Empoli nel 2014 è stata sbalzata da dichiarazioni e gesti recenti. Il suo calcio nel segno della bellezza etichettato dalla definizione di Sarrismo, accolta anche tra le righe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladello Sport si mostra molto critica verso Maurizio. Il tecnico della Lazio – così si legge sull’edizione odierna del giornale – è stato graziato dopo il dito medio mostrato alla panchina del Verona qualche giorno fa. Né multato, né squalificato. Ma l’allenatore ex Napoli e Juve non sta facendo belle figure. Ha patteggiato una multa di 4 mila euro per ledopo la gara col Napoli. Per ilo verso Marroccu hanno pesato le scuse di fine partita. La figura dell’innovatore scandita da una lunga gavetta prima di salire in A con l’Empoli nel 2014 è stata sbalzata dae gesti recenti. Il suonel segno della bellezza etichettato dalla definizione dismo, accolta anche tra le righe ...

