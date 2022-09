Juventus, Nedved: “Sfida importante ma non decisiva” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus ha parlato a Sky Sport, prima dell’inizio di Juventus-Benfica. “Mi è piaciuto quest’inizio di stagione, vedo una squadra solida anche se ci mancano circa 4 punti secondo il mio punto di vista. La Sfida di stasera è molto importante, ma non decisiva. Nelle ultime gare abbiamo fatto fatica a mantenere la concentrazione in campo, ma dobbiamo andare avanti e concentrarci bene questa sera. Non esiste nessun alibi e come dissi ad Allegri una volta “preferiamo essere antipatici ma vincenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pavel, vicepresidente dellaha parlato a Sky Sport, prima dell’inizio di-Benfica. “Mi è piaciuto quest’inizio di stagione, vedo una squadra solida anche se ci mancano circa 4 punti secondo il mio punto di vista. Ladi stasera è molto, ma non. Nelle ultime gare abbiamo fatto fatica a mantenere la concentrazione in campo, ma dobbiamo andare avanti e concentrarci bene questa sera. Non esiste nessun alibi e come dissi ad Allegri una volta “preferiamo essere antipatici ma vincenti”. SportFace.

