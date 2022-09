Influenza, quest’anno il virus correrà più veloce? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si avvicina l’autunno e con esso l’Influenza stagionale. Ecco le regole che nel terzo anno della pandemia di Covid è opportuno osservare. A cominciare dalla consueta vaccinazione. Secondo il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza, “il momento è molto delicato. Ci aspettiamo una stagione Influenzale ad alta intensità.” Rezza è intervenuto al convegno romano La gestione del paziente fragile nella nuova stagione vaccinale autunnale. “quest’anno – ha spiegato – abbiamo tutte le condizioni per numeri alti perché saremo senza protezioni.” Diversamente dagli scorsi inverni, infatti, non sono più obbligatorie né diffuse come prima le mascherine. Un dispositivo di protezione personale contro il Coronavirus che però, come è noto, ha contribuito a ridurre sensibilmente, in questi anni, la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si avvicina l’autunno e con esso l’stagionale. Ecco le regole che nel terzo anno della pandemia di Covid è opportuno osservare. A cominciare dalla consueta vaccinazione. Secondo il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza, “il momento è molto delicato. Ci aspettiamo una stagionele ad alta intensità.” Rezza è intervenuto al convegno romano La gestione del paziente fragile nella nuova stagione vaccinale autunnale. “– ha spiegato – abbiamo tutte le condizioni per numeri alti perché saremo senza protezioni.” Diversamente dagli scorsi inverni, infatti, non sono più obbligatorie né diffuse come prima le mascherine. Un dispositivo di protezione personale contro il Coronache però, come è noto, ha contribuito a ridurre sensibilmente, in questi anni, la ...

