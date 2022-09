Ferrari Purosangue - Boom di ordini | i nuovi clienti dovranno aspettare anni

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè un modello senza precedenti nella storia della. E senza precedenti si sta rivelando anche la domanda, nonostante un prezzo (390 mila euro) decisamente più elevato di quello della concorrenza (Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga o Rolls-Royce Cullinan). Infatti, stando a quanto rivelato dal management, la nuova Rossa ha registrato "significativi" ancor prima della presentazione ufficiale avvenuta ieri a Lajatico (Pisa): tuttavia, l'interesse "è esploso" a maggio, quando è stata annunciata la scelta del V12 aspirato per la propulsione. "Ha una richiesta che non ci aspettavamo", ha spiegato il responsabile commerciale Enrico Galliera. "Di solito quanto presentiamo le serie limitate vanno subito in sold out, mentre le auto di serie vedono gliaumentare gradualmente. ...

quattroruote : Quattro porte, un V12 aspirato da 725 CV, trazione integrale, assetto attivo a 48 volt e niente #infotainment centr… - sole24ore : ?? #Purosangue, la prima #Ferrari a ruote alte: - El1_Elyon : Nasce #ferrari #purosangue . Che strano un Suv Ferrari - AlexaxCL16 : RT @charlvsando: tutti innamorati della Ferrari Purosangue e onestamente io pure - carlosvnzla98 : RT @WorldWideCarsTM: The NEW Ferrari Purosangue. -

Ferrari

Seduta positiva per, che ha presentato, prima auto a quattro sedili e quattro porte della storia del Cavallino Rampante. Secondo Equita, "ilsi conferma uno dei driver ...Non c'è inflazione o crisi dell'energia che tenga:fa compiere al titolo in Borsa di Maranello un balzo di oltre 200 euro, con un rialzo del 2,0%. Intanto, i primi fortunati (e privilegiati) fanno la coda per provare, di qui a ... Ferrari Purosangue Motor1.com Italia Un'auto alta come la Purosangue è all'altezza delle altre Ferrari Non basta un motore 6.5 V12 da 725 CV a fare di un SUV una Ferrari. Ecco perché “Non abbiamo messo un super motore ...(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le Borse europee, con solo Milano e Madrid che resistono alle vendite. Il sentiment è negativo dopo che l'inflazione statunitense più alta del previsto ...