Emendamento ritirato e poi riapparso misteriosamente: il caso del tetto agli stipendi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Qualcosa non torna sull'Emendamento che ha consentito la deroga sul tetto agli stipendi dei manager pubblici, inserito nel testo del dl Aiuti bis contro i rincari delle bollette. A parlare al Corriere della Sera è il senatore Marco Perosino di Forza Italia, con dichiarazioni che stupiscono: "Non chiamatelo Emendamento Perosino. Io non c'entro nulla. Non è mio. Io ne avevo firmato uno, peraltro non era una mia proposta ma lo avevo sottoscritto per gentilezza. La formulazione originaria riguardava solo l'equiparazione dei vertici delle forze di polizia al comandante generale della Guardia di finanza e quindi in totale riguardava 3 o 4 persone l'ho firmato. Ma poi l'ho ritirato. Era morto. Non c'era più". "Dopo - spiega l'esponente azzurro - è riapparso ...

