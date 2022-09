Elezioni Svezia 2022, vince destra: premier Andersson si dimette (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La premier socialdemocratica svedese Magdalena Andersson ha annunciato le dimissioni dall’incarico, dopo che il blocco di destra ha rivendicato la vittoria alle Elezioni di domenica. Quando sono stati scrutinati il 99% dei voti delle Elezioni di domenica, la coalizione dei 4 partiti di destra – Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali – ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla premier. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Lasocialdemocratica svedese Magdalenaha annunciato le dimissioni dall’incarico, dopo che il blocco diha rivendicato la vittoria alledi domenica. Quando sono stati scrutinati il 99% dei voti delledi domenica, la coalizione dei 4 partiti di– Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali – ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla. L'articolo proviene da Italia Sera.

