Dove vedere Italia-Croazia di Coppa Davis oggi 14 settembre in TV e streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Italia del tennis esordisce oggi nella fase a gironi della Coppa Davis 2022 contro la Croazia, squadra finalista della passata edizione (i croati vennero battuti in finale dalla Serbia dell’ex numero uno del mondo Novak Djokovic). Il capitano della Nazionale Italiana Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sinner è reduce dalla splendida prestazione ai quarti di finale dello US Open contro Carlos Alcaraz, purtroppo però l’altoatesino non è riuscito a qualificarsi per le semifinali perdendo al quinto set (dopo aver avuto una palla match sul 5-4 e servizio nel quarto). Anche Berrettini è uscito ai quarti dell’ultimo slam della stagione, perdendo malamente per 3-0 contro il norvegese Casper Ruud. Per Musetti il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’del tennis esordiscenella fase a gironi della2022 contro la, squadra finalista della passata edizione (i croati vennero battuti in finale dalla Serbia dell’ex numero uno del mondo Novak Djokovic). Il capitano della Nazionalena Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sinner è reduce dalla splendida prestazione ai quarti di finale dello US Open contro Carlos Alcaraz, purtroppo però l’altoatesino non è riuscito a qualificarsi per le semifinali perdendo al quinto set (dopo aver avuto una palla match sul 5-4 e servizio nel quarto). Anche Berrettini è uscito ai quarti dell’ultimo slam della stagione, perdendo malamente per 3-0 contro il norvegese Casper Ruud. Per Musetti il ...

nymphetvs : aggiungici pure che i prof rendono gli esami difficili, tipo quest'ultimo esame dove sono riuscita FINALMENTE a pas… - carloregonesi : RT @Margari18466851: In Siberia file di treni -letteralmente centinaia di km, non si vede la fine per tutto il tragitto- trasportano GPL ve… - AgNPs : RT @Margari18466851: In Siberia file di treni -letteralmente centinaia di km, non si vede la fine per tutto il tragitto- trasportano GPL ve… - astrlwk : cos’è questa cosa io ancora non ho capito dove andare a vedere la divisione in capitoli - teoremapitagora : tristi quei tiktok dove fanno vedere foto vecchie con situazioni che non ci sono più, boh non so come spiegarlo -