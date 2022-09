(Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato come assistenti dai connazionali Ibrisimbegovic e Beljo, e dal quarto uomo Bilbija. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli inglesi Attwell e Kavanagh. Calcio d’inizio ore 21:00 al Parken di. Le uniche a secco del gruppo G,si affronteranno stasera alla disperata ricerca dei tre punti per sperare nella qualificazione agli ottavi. La compagine danese nel primo turno è caduta sul difficile campo del Borussia Dortmund. Gli uomini di Jess Thorup hanno sofferto la superiorità tecnica dei padroni di casa perdendo 3-0 e non riuscendo quasi mai ad ...

11contro11 : #Copenhagen-#Siviglia, le formazioni ufficiali #ChampionsLeague #11contro11 - 24Trends_Italia : 1. Sinner - 200mille+ 2. Dinamo Zagabria-Chelsea - 200mille+ 3. Siviglia-Manchester City - 100mille+ 4. Borussia Do… -

Questa sera si giocano anche altre partite: Maccabi Haifa - Psg , Real Madrid - Lipsia , Manchester City - Borussia Dortmund , Chelsea - Salisburgo eDIRETTA COPENAGHEN: I TESTA A TESTA La diretta dirappresenta di fatto un match inedito visto che le due squadre fino a questo momento non si sono mai affrontate. La storia dei danesi in questa competizione è piuttosto recente. I ...La diretta da Glasgow e la diretta da Torino. Si giocano anche Chelsea-Salisburgo 0-0, Copenhagen-Siviglia 0-0, Haifa-PSG 0-0, Manchester City-Dortmund 0-0, Real Madrid-Lipsia 0-0 (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...