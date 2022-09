Aborto, Meloni: 'Non voglio abolire legge 194' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, risponde alle domande del Tg di La7. 'Per esempio vorrei dare un'alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) Così Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, risponde alle domande del Tg di La7. 'Per esempio vorrei dare un'alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa ...

Moixus1970 : RT @ultimenotizie: 'Io non voglio abolire la #legge194 sull'#aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche' dar… - Varco001 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giorgia #Meloni: 'Vogliamo dare il diritto alle donne che pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno… - tabarro63 : RT @BimbePeppe: #Meloni:”Vogliamo dare diritto a donne che pensano che aborto sia unica scelta che hanno, di fare scelta diversa. Non stiam… - Daviderel4 : RT @erretti42: Aborto, la nuova stretta di Viktor Orban: 'Le donne ungheresi dovranno ascoltare il battito del feto prima di interrompere l… - nieddupierpaolo : RT @ultimenotizie: 'Io non voglio abolire la #legge194 sull'#aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche' dar… -