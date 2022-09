A Orio l’ultimo volo per il “Jumbolino” della Formula 1

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 settembre 2022)al Serio. L’Aeroporto dial Serio ha celebratodel veliBAe-146-100, di proprietà di F1 Management e impiegato per gli spostamenti dello staff organizzativo dei gran premi diUno disputati in Europa. L’aeromobile, contraddistinto dalla sigla G-OFOM e ultimo in servizio dei 33 prodotti dalla British Aerospace, ha iniziato a operare il 27 febbraio 1990 e va in pensione dopo oltre 32 anni di servizio. IlFo 1463B con destinazione l’aeroporto London Biggin Hill, è decollato alle 12:45 con a bordo 20 passeggeri. Al momentopartenza, l’aeromobile è stato salutato dall’arco d’acqua dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dial Serio. Il BAe 146 serie 100, aereo di linea regionale noto anche ...